Радио КБР 18.00 kab — 2019.10.23

— Гъуэгу шынагъуэншэхэр проектым ипкъ итк1э мы зэманым ирихьэл1эу КъБ-м объект 19-м гъуэгу хозяйтсвэм и лэжьак1уэхэр щолажьэ.— КъБ-м балъкъэр ищхъэрэ ГЭС-мрэ урысейм бдзэжьей ещэнымк1э и къухьэп1э-каспийскэ щ1ыналъэ управленэмрэ зэщ1ыгъуу Шэрэджыпсым каспий лосос бдзэжьей л1эужьыгъуэу мин 96 хаут1ыпщхьащ.— Темыркъан Юрий и ц1эр зезыхьэ симфоническэ макъамэмк1э дунейпсо фестиваль КъБ-м щек1уэк1ынущ.— Балъкъэр литератрэм и лъабжьэр зыгъэт1ылъа Мечиев Кязим къызэралъхурэ илъэсищэ 60 зэрырикъур 1этауэ республикэм щагъэлъэп1э.— КъБ-м и спортсменкэ ц1эры1уэ Ласицкене-Кучина Мария лъэгагъым щхьэпрылъынымк1э дунейпсо дзэ зэпеуэхэм щытек1уащ.— Дзэм къулыкъу щызыщ1энухэр даш.