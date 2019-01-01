Радио КБР 18.00 kab — 2019.10.08

— Урысейм мэкъуэмш хызяйствэм щи1э ехъул1эныгъэхэр утыку къыщыралъхьэ фестиваль мы махуэхэм Мэзкуу щок1уэк1.— Киновед, УФ-м гъуазджэмк1э щ1ыхь зи1э и лэжьак1уэ, Краснода гъуазджэмк1э институтым и профессор Гиберт Григорий мастер класс КъБКъУ-м и студентхэм папщ1э иригъэк1уэк1ащ.— КъБ-м и ц1ыхубэ тхак1уэ усак1уэ, Къэбэрдей литературэм и классикэ лъабжьэр зыгъэт1ылъа К1ыщокъуэ Алим къызэралъхурэ илъэсищэрэ тхурэ зэрырикъур 1этауэ республикэм щагъэлъэп1энущ.— Налшык къалэ щытепсэлъыхьащ щ1элэгъуалэр экстремизмэм демыгъэхьэхыным— Тэрч куейм хыхьэ Тамбовское жылагъуэм мэжджыт щаухуэн щ1адзащ