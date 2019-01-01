Радио КБР 18.00 kab — 2019.10.04
— КъБ-м и 1этащхьэр щ1эуэ зэрыхахам къыхэк1ыу республикэм и Правительствэм и къулыкъур щхьэщахащ.
— Республикэ унафэщ1ым 1э зыщ1идза унафэмк1э КъБ-м и Правительствэм къыбгъэдэк1ыу Къэнокъуэ Арсен сенатору хахащ.
— «Урысей зэкъуэт» политпартым и щ1ыналъэ къудамэу КъБ-м щы1эм еджак1уэ, студент нэхъыф1хэу стипендие зыхуагъэфэщэнухэр щагъэлъэп1ащ.
— Пщэдей пщыхьэщхьэ сыхьэтиблым Налшык дэт къэрал кино гъэлъэгъуап1эм къэлащхьэм «Кунаки» зыф1аща киномрэ телевидениямрэ я Кавказ-Ищхъэрэ фестиваль эк1ынущ.
— Прохладнэ къалэр илъэс 254-рэ зэрыхъур нобэ ягъэлъап1э.
— СССР-м и ц1ыхубэ артист Темыркъан Юрий и ц1эк1э симфоние музыкэмк1э е 8нэ къэрал зэхуаку фестиваль ныщхьэбэ Налшык къыщызэ1уахынущ.
— КъБ-м иджы япэу ерыскъы зэмыл1эужьыгъуэхэм я фестиваль октябрым и 5-6 махуэхэм щек1уэк1ынущ.