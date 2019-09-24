Радио КБР 18.00 kab — 2019.09.24

— УФ-м и Президентым и л1ык1уэу Кавказ Ищхъэрэ федерал округым щы1э Матовников Александр нобэ зригъэлъэгъуащ гузэвэгъуэхэмк1э медицинэ центрыр.— Кавказым и зыужьыныгъэм щытепсэлъыхь щIэныгъэ-егъэджэныгьэ зэхуэс Налшык щок1уэк1.— Адыгэ дуней» лэпкъ фондым и шыпэшэсым теухуа зэ1ущ1эрэ а фондым къыдигъэк1а «Шу закъуэ хурзалэ» жыхуи1э тхылъым и лъэтеувэрэ нобэ Налшык щок1уэк1.— Тек1уэныгъэм и нэгухэр» жыхуи1э социальнэ проект ирагъажьэ.— Туристхэм я еплъык1эк1э псыкъелъэ нэхъ дахэ дыдэу 3-м хеубыдэ ди Шэджэм псыкъелъэхэр.