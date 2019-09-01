Радио КБР 18.00 kab — 2019.09.17

— Нобэ КъБ-м и ц1ыхубэ тхак1уэ, усак1уэ, щ1эныгъэл1, жылагъуэ лэжьак1уэшхуэу щыта кавказ филологиям,этно культуралогиям хэлъхьэныгъэшхуэ хуэзыщ1а Нало Заур и фэеплъ пхъэбгъу щыпсэуа унэм къыщызэ1уахащ. (Хьэ1упэ Джэбраил).— Экосистемэм теухуа конференц Налшык къалэ щок1уэк1.— КъБ-м и къэлащхьэм «Кунаки» зыф1аща киномрэ телевидениямрэ я Кавказ-Ищхъэрэм фестиваль октябрым щек1уэк1ынущ.— КъБ-м сентябрым и 18-20 махуэхэм нейрореабилитацэмк1э щ1эныгъэ-практикэ конференц щек1уэк1ынущ.