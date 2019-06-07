Радио КБР 18.00 kab — 2019.06.07

— Петербург къэрал зэхуаку экономикэ форумым и лэжьыгъэм хиубыдэу КъБ-м и 1этащхьэм и къалэнхэр п1алъэк1эзыгъэзащ1э К1уэк1уэ Казбек 1ущ1ащ «Россети» предприятием и генеральнэ унафэщ1ым и къуэдзэ Иванов Виталий.— КъБ-м и Парламентым и зэ1ущ1эм республикэм и Правительствэм 2018 гъэм зэф1игъэк1а лэжьыгъэр щызэхалъхьэжащ.— Зи узыншагъэм сэкъат и1эхэм я 1уэхук1э КъБ-м и 1этащхьэм деж щы1э Советым и зэ1ущ1э нобэ ек1уэк1ащ.-КъБ-м и композиторхэм я зэгухьэныгъэм и юбилейр ягъэлъап1э.