Радио КБР 18.00 kab — 2019.04.22

— Бахъсэн куей администрацэм и пресс службэр къэралищым я журналист зэпеуэ зэ1ухам пресс релиз нэхъыф1 унэт1ыныгъэм щытек1уащ.
— Шэджэм куейм жылагъуэ шынэгъуэншагъэм щытепсэлъыхьащ.
— Емкуж Андзор триха «Невиновен» жыхуи1э кинор Бытырбыху щек1уэк1а «Белые Ночи» кинофестивалым и ц1э къыщра1уам къыщымынэу тыгъэ нэхъыбэ зыхуагъэфэщахэм ящыщщ.
— «Хэку зауэшхуэм и бынхэр» жыхуи1э жылагъуэ зэгухьэныгъэу КъБ-м щы1эм зауэр зи нэгу щ1эк1ахэм медальхэр ярет.
— КъБ-м и муниципальнэ зэгухьэныгъэхэм я зэпеуэм кърик1уахэм япкъ итк1э жылагъуэхэм я деж муниципальнэ зэгухьэныгъэ нэхъыф1у къыщалъытащ Къармэхьэблэ къуажэр.
— Нальшык къалэ ГТО апрелым и 27 –м щатынущ.
— Бахъсэн куей администрацэм и пресс службэр къэралищым я журналист зэпеуэ зэ1ухам пресс релиз нэхъыф1 унэт1ыныгъэм щытек1уащ.