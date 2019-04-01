Радио КБР 18.00 kab — 2019.04.22
— Мэкъуауэ Тимур УФ-м и Президентым и л1ык1уэу КъБ-м и судьяхэм я квалификационнэ коллегием хэтынущ.

— Бахъсэн куей администрацэм и пресс службэр къэралищым я журналист зэпеуэ зэ1ухам пресс релиз нэхъыф1 унэт1ыныгъэм щытек1уащ.
— Шэджэм куейм жылагъуэ шынэгъуэншагъэм щытепсэлъыхьащ.
— Емкуж Андзор триха «Невиновен» жыхуи1э кинор Бытырбыху щек1уэк1а «Белые Ночи» кинофестивалым и ц1э къыщра1уам къыщымынэу тыгъэ нэхъыбэ зыхуагъэфэщахэм ящыщщ.
— «Хэку зауэшхуэм и бынхэр» жыхуи1э жылагъуэ зэгухьэныгъэу КъБ-м щы1эм зауэр зи нэгу щ1эк1ахэм медальхэр ярет.
— КъБ-м и муниципальнэ зэгухьэныгъэхэм я зэпеуэм кърик1уахэм япкъ итк1э жылагъуэхэм я деж муниципальнэ зэгухьэныгъэ нэхъыф1у къыщалъытащ Къармэхьэблэ къуажэр.
— Нальшык къалэ ГТО апрелым и 27 –м щатынущ.

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Radio
Радио

Радио КБР 18.00 kab — 2019.04.22

— Мэкъуауэ Тимур УФ-м и Президентым и л1ык1уэу КъБ-м и судьяхэм я квалификационнэ коллегием хэтынущ.

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Radio
Радио

Радио КБР 18.00 bal — 2019.04.22

— Республикада Эл мюлк продукция бир кесекге ёсгенди. — Урушну сабийлерине майдалла бередиле. — Маданият жашаудан. — Спортну юсюнден. — …

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Radio
Радио

Радио КБР 18.00 rus — 2019.04.22

— Баксанский проект стал победителем международного конкурса.( Руководитель пресс-службы администрации муниципалитета: А.Килярова).

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