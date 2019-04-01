Радио КБР 18.00 kab — 2019.04.22

— Мэкъуауэ Тимур УФ-м и Президентым и л1ык1уэу КъБ-м и судьяхэм я квалификационнэ коллегием хэтынущ.

— Бахъсэн куей администрацэм и пресс службэр къэралищым я журналист зэпеуэ зэ1ухам пресс релиз нэхъыф1 унэт1ыныгъэм щытек1уащ.

— Шэджэм куейм жылагъуэ шынэгъуэншагъэм щытепсэлъыхьащ.

— Емкуж Андзор триха «Невиновен» жыхуи1э кинор Бытырбыху щек1уэк1а «Белые Ночи» кинофестивалым и ц1э къыщра1уам къыщымынэу тыгъэ нэхъыбэ зыхуагъэфэщахэм ящыщщ.

— «Хэку зауэшхуэм и бынхэр» жыхуи1э жылагъуэ зэгухьэныгъэу КъБ-м щы1эм зауэр зи нэгу щ1эк1ахэм медальхэр ярет.

— КъБ-м и муниципальнэ зэгухьэныгъэхэм я зэпеуэм кърик1уахэм япкъ итк1э жылагъуэхэм я деж муниципальнэ зэгухьэныгъэ нэхъыф1у къыщалъытащ Къармэхьэблэ къуажэр.

— Нальшык къалэ ГТО апрелым и 27 –м щатынущ.