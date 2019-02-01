Радио КБР 18.00 kab — 2019.02.26

— КъБ-м и УКъПЗ К1уэк1уэ Казбек терроризмэм пэщ1эт комиссэм и зэ1ущ1э иригъэк1уэк1ащ.— Лэжьак1уэ 1эщ1агъэхэмк1э республикэ зэпеуэ къыщызэ1уахащ.— Нарткъалэ дэт е 3-нэ курыт еджап1эм илъэси 3-м нэс зи ныбжь ц1ык1ухэм папщ1э яслэ блок щаухуэ.-КъБКъУ-м нобэ видеоконференц щек1уэк1ынущ.— Адыгей республикэм щ1ыхь зи1э и сурэтыщ1, ди лъэпкъ макъамэ 1эмэпсымэхэр зыщ1, абыхэм еуэфу езыгъасэ, 1эпщ1элъапщ1э Гъук1э Замудин нобэ къыщалъхуа махуэщ. (ГъукIэ Замудин — Адыгей республикэм щ1ыхь зи1э и сурэтыщ1).