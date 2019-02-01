Радио КБР 18.00 kab — 2019.02.15
— Сочи щек1уэк1 Урысей инвестицэ форумым хиубыдэу къэралым и премьер-министр Медведев Дмитрий щ1ыналъэхэм я 1этащхьэхэм зэ1ущ1э ядригъэк1уэк1ащ.
— Советыдзэхэр Афганистаным къызэрырашыжрэ нобэ илъэс 30 ирокъу. (Абэнокъуэ Володя – Афган зауэм хэтахэм ящыщщ).
— Советыдзэхэр Афганистаным къызэрырашыжрэ илъэс 30 зэрыхъум теухуа 1уэхугъуэхэр ди республикэм мы махуэхэм щызэхэтщ.
— Кавказ Ищхъэрэ ислъам университетым и ректор Чочаев Шарабуттин КъБ-м и щ1ыхь тхылъыр хуагъэфэщащ.