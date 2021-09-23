Радио КБР 18.00 kab – 2021.09.23

— Сентябрьм и 23м ирихьэл1эу ковид 19 вирусыр япкъырыту иджыри ц1ыху 68 ди республикэм къыщыхагъэк1ащ— «Эрмитаж-Кавказ» проектыр ирагъэзэщ1эну республикэм сом милуанищрэ ныкъуэм щ1игъу къыхигъэк1ащ.— Октябрьм и 1, зи ныбжь хэк1уэтахэм я махуэм, пенсионерхэм я пенсэм къыхущ1агъунущ.— «Машыкъуэ 2021» щ1алэгъуалэм форумым хэтыну хуейхэм я заявкэхэр ят хъунущ. Мы гъэм— Участковэ полицейскэхэм я пщ1эр къэ1этыным, ц1ыхухэм абы дзыхь хуащ1у хъуным ехьэл1а «Ц1ыхубэ участковэ» зэпеуэм и япэ 1ыхьэр иухащ.— Къэбэрдей къэрал драмэ театрым ныщхьэбэ «А причем здесь Хьэпэп» спектаклым фрегъэблагъэ.