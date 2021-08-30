Радио КБР 18.00 kab – 2021.08.30
— Ковид хъыбар.
— КъБ-м и школхэр гъэм еджагъуэщ1эм хуэхьэзырщ.
— Школ к1уэгъуэм ипэ къихуэу гъуэгу шынагъуэншагъэм теухуауэ полицэм и лэжьак1уэхэм профилактикэ лэжьыгъэ ирагъэк1уэк1.
— Пенсионерхэр ягъэгуф1энущ.
— Республикэм къыщрахьэл1эж гъавэр махуэ къэс хохъуэ, дегъащ1э мэкъумэш хозяйствэмк1э министерствэм. Нобэрей махуэм ирихьэл1эу
— Мэкъумэш жэрмык1э щэбэт –тхьэмахуэхэм щы1энущ.
— «Бжьыхьэ 2021» гъэлъэгъуэныгъэ Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал лъэпкъ музейм августым и 31-м къыщызэ1уахынущ.