Радио КБР 18.00 kab – 2021.08.17
— КъБ-м коронавирусым земыгъэубгъунымк1э Оперативнэ штабым и зэ1ущ1э нобэ иригъэк1уэк1ащ республикэм и 1этащхьэ К1уэк1уэ Казбек.
— Бахъсэн районым и Ислъэмей жылагъуэм деж къыщыхъуа транспорт зэжьэхэуэныгъэм ц1ыхуи 3 хэк1уэдащ.
— КъБ-м иужь жэщ-махуэм коронавирус уз зэрыц1алэр япкърыту щ1эуэ ц1ыху 89-рэ къахутащ.
— КъБ-м егъэджэныгъэ 1энат1эм пэрытхэм я август зэ1ущ1э нобэ щы1ащ.
-Мы махуэхэм 1уащхьэмахуэ лъапэ и деж щок1уэк1 «Заоблачный фронт» дзэ-тхыдэ фестивалыр.
— Хэку зауэшхуэм и ветеран Калабухова Валентинэ нобэ и ныбжьыр илъэс 98-рэ ирокъу.