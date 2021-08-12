Радио КБР 18.00 kab – 2021.08.12
— УФ-м и Правительствэм и унафэщ1 Мишустин Михаил 1э зыщ1идза унафэм ипкъ итк1э льготэ зи1э категорияхэм папщ1э хущхъуэ, медицинэ 1эмэпсымэ, медицинэ шхын хэк1хэм папщ1э милиардрэ милуан щихурэ хухахынущ.
— КъБ-м иужь жэщ-махуэм коронавирус уз зэрыц1алэр япкърыту щ1эуэ ц1ыху 90 къахутащ.
— ХьэтIохъущыкъуей жылагъуэм дэт кадет школ-интернатыр гъэ еджэгъуэщIэм хуагъэхьэзыр.
— Дзюдомк1э Европэм и кубокыр къэхьыным теухуа зэхьэзэхуэхэм дыжьын медаль къыщихьащ КъБ-м щыщ дзюдоист Къуэдз Къантемыр.
— КъБ-м и школхэр гъэ еджэгъуэщ1эм зэрыхуэхьэзырыр къапщытэ.

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Radio
Радио

Радио КБР 18.00 kab – 2021.08.12

— УФ-м и Правительствэм и унафэщ1 Мишустин Михаил 1э зыщ1идза унафэм ипкъ итк1э льготэ зи1э категорияхэм папщ1э хущхъуэ, медицинэ 1эмэпсымэ, …

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Radio
Радио

Радио КБР 18.00 bal – 2021.08.12

— Казбек Коков муниципал сагъат бардыргъанды

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Радио

Радио КБР 18.00 rus – 2021.08.12

— Оперативный штаб в КБР напоминает о необходимости соблюдения мер профилактики от коронавируса. -В Кабардино-Балкарии сейчас 15 тысяч безработных. Решение …

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Радио КБР 15.00 kab – 2021.08.12

— Льготэ зи1эхэм папщ1э КъБ-м милуани 5,5 къыхуаут1ыпщынущ

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