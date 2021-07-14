Радио КБР 18.00 kab – 2021.07.14

— Гъэ еджэгъуэщ1эм ирихьэл1эу школак1уэ ныбжьым итхэм ягъуэтыну дэ1эпыкъуныгъэм теухуауэ— КъБ-м и ц1ыхубэ тхак1уэ, УФ-м щэнхабзэмк1э щ1ыхь зи1э и лэжьак1уэ 1ут1ыж Борис теухуа фэеплъ 1уэхугъуэхэр ди республикэм щок1уэк1. (Къаныкъуэ Заринэ – КъБ-м щ1ыхь зи1э и журналист, усак1уэ, драматург).— КъБ-м иужь жэщ-махуэм коронавирус уз зэрыц1алэр япкърыту щ1эуэ ц1ыху 66-рэ къахутащ.— «Артек» къэрал зэхуаку сабий центрым щек1уэк1а школак1уэхэм я Урысейпсо зэпеуэм щытек1уащ Налшык дэт е 14-нэ гимназием и еджак1уэ Азаматов Алан.