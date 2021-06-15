Радио КБР 18.00 kab – 2021.06.15
— УФ-м и Правительствэм и унафэщ1 Мишустин Михаил Кавказ Ищхъэрэ федерал округым и социально-экономикэ зыужьыныгъэм теухуа зэ1ущ1э ирегъэк1уэк1.
— Мэкъумэш хъыбар.
— КъБ-м иужь жэщ-махуэм коронавирус уз зэрыц1алэр япкърыту щ1эуэ ц1ыху 14 къахутащ.
— «Гоген» студием къек1уал1эхэм я лэжьыгъэхэр Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал лъэпкъ музейм нобэ утыку къыщрахьащ. (Къуэдзокъуэ Марианнэ — Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал лъэпкъ музейм и зы къудамэм и унафэщ1).
— Обществознаниемк1э нобэ зыуэ щыт къэрал экзаменыр ятащ.