Радио КБР 18.00 kab – 2021.05.28
— Къэралым и пащхьэ щи1э ф1ыщ1эм папщ1э япэ степеным и орденыр КъБ-м и хэхак1уэ комиссэм и тхьэмадэ Джэш Вячеслав къыхуагъэфэщащ.
— «Псэуп1э» проектым ипкъ итк1э КъБ-м мы гъэм лэжьыгъэшхуэ щок1уэк1.
— «1уащхьэмахуэ» курортым бгы лыжэ лъэхъэнэм июнь мазэми щыпащэну я мурадщ.
— Сабий телестудиям фрагъэблагъэ.
— Сабийхэр хъумэным и дунейпсо махуэм теухуа щэнхабзэ 1уэхугъуэхэр КъБ-м щек1уэк1ынущ.
— КъБ-м и ц1ыхубэ артист Къэбэрдокъуэ Мурат, апхуэдэуи «Клевер квартет» гупыр, КъБ-м щ1ыхь зи1э и артист Бэрбэч Аскер зыхэт концерт дыгъуасэ Бахъсэн къалэ концерт щатащ,