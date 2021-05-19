Радио КБР 18.00 kab – 2021.05.19
— Адыгэм я щыгъуэ-щ1эж махуэм теухуауэ ек1уэк1ыну 1уэхугъуэхэр къигъэнэ1уащ Дунейпсо Адыгэ Хасэм.
— Илъэсит1 дызыхуэк1уэм Урысейм и еджап1э нэхъыщхьэхэм къэрал мылъкук1э еджэну иджыри ц1ыху мин 45-рэ щ1эт1ысхьэфынущ.
— КъБ-м иужь жэщ-махуэм коронавирус уз зэрыц1алэр япкърыту щ1эуэ ц1ыху 17 къахутащ.
— Сабий творчествэмк1э республикэ унэр къызэрызэ1уахрэ нобэ илъэс 36-рэ ирокъу. (Къуэдз Абубэчыр – КъБ-м и ц1ыхубэ артист).
— Налшык Идарым и уэрамым гъущ1гъуэгу зэпрык1ып1эм и деж ремонт лэжьыгъэхэр щек1уэк1ынущ.