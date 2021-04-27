Радио КБР 18.00 kab – 2021.04.27

— КъБ-м терроризмым пэщ1этынымк1э комиссэм, апхуэдэуи республикэм и Оперативнэ штабым я зэ1ущ1э нобэ иригъэк1уэк1ащ щ1ыналъэм и 1этащхьэ К1уэк1уэ Казбек— КъБ-м и Правительствэм социальнэ унэт1ыныгъэр егъэф1эк1уэным к1элъыплъыну Совет къыщызэрагъэпэщащ.— КъБ-м иужь жэщ-махуэм коронавирус уз зэрыц1алэр япкърыту щ1эуэ ц1ыху 25-рэ къахутащ.— Тек1уэныгъэ Иныр илъэс 76-рэ зэрыхъум и щ1ыхьк1э Бахъсэн районым социальнэ мыхьэнэ зи1э 1уэхугъуэхэр щрагъэк1уэк1ынущ.— «Автомобиль гъуэгу шынагъуэншэ» лъэпкъ проектым ипкъ итк1э Плановскэ жылагъуэм хуэк1уэ гъуэгур ремонт ящ1.— Хэку зауэшхуэм теухуа усэ нэхъыф1у къеджэнымк1э зэпеуэ йок1уэк1.