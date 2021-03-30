Радио КБР 18.00 kab – 2021.03.30
— КъБ-м тхыдэ егъэджэныгъэмрэ щ1эныгъэмрэ зегъэужьыным щытепсэлъыхь зэ1ущ1э республикэм и Парламентым нобэ щек1уэк1ащ.
— КъБ-м иужь жэщ-махуэм коронавирус уз зэрыц1алэр япкърыту щ1эуэ ц1ыху 48-рэ къахутащ.
— Жылагъуэ лэжьакIуэ, УФ-м щэнхабзэмкIэ щIыхь зи1э и лэжьакIуэ, КъБ-р, Адыгей, Къэрэшей-Шэрджэс республикэхэм щIыхь зиIэ я журналист ХьэфIыцIэ Мухьэмэд нобэ и юбилейщ.
— КъБ-м щ1ыхь зи1э и журналист Жьак1эмыхъу Маринэ Дунейпсо Адыгэ Хасэм и щ1ыхь тхылъыр къыхуагъэфэщащ.
— УФ-м щIыхь зиIэ и артист Хъупсырджэн Албэч нобэ и юбилейщ. (Къашыргъэ Мухьэмэд — Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал филармонием и художественнэ унафэщI).