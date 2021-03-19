Радио КБР 18.00 kab – 2021.03.19

— Зи ныбжьыр илъэс 65 щ1игъуахэр адэк1и лэжьап1эм къыдагъэк1ынукъым. Абы ехьэ1ла унафэм нобэ 1э щ1идзащ КъБм и л1ыщхьэ К1уэк1уэ Казбек— КъБ-м иужь жэщ-махуэм коронавирус уз зэрыц1алэр япкърыту щ1эуэ ц1ыху 55-рэ къахутащ.— Урысейм къэхъукъащ1эхэмк1э министерствэм месенджерым Вайбер канал игъэлэжьэн щ1идзащ.— Республикэ МВД-м и Жылагъуэ Советым и зэ1ущ1э нобэ щы1ащ.— Мы махуэхэм «Сабийхэм, ныбжьыщ1эхэм я тхылъхэр» зыф1аща урысейпсо 1уэхугъуэр ди республикэм щызэхаубла.— Республикэм и интернатхэм я гъэсэнхэм я лэжьыгъэхэм я гъэлъэгъуэныгъи Шэджэм дэт щэнхабзэмк1э унэм къыщызэ1уахащ.— КъБ-м рентген комплекс къыщыдагъэк1ын я мурадщ.