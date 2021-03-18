Радио КБР 18.00 kab – 2021.03.18

— Кърым республикэр Урысейм къызэрыгухьэжрэ илъэси 7 щрикъум ирихьэл1эу КъБ-м и 1этащхьэ К1уэк1уэ Казбек а щ1ыналъэм и л1ыщхьэм ехъуэхъуащ— КъБ-м и Парламентым и зэ1ущ1э нобэ щы1ащ.— КъБ-м иужь жэщ-махуэм коронавирус уз зэрыц1алэр япкърыту щ1эуэ ц1ыху 55-рэ къахутащ.— «Сириус 2021» Урысейпсо 1уэхугъуэшхуэр ди республикэм мы махуэхэм щок1уэк1.— Щ1эныгъэмрэ технологиехэмрэ я илъэсым хиубыдэу медицинэм щ1эуэ къыхыхьахэр щызыхуэхьэса тхылъ, журналхэм я гъэлъэгъуэныгъэ КъБКъУ-м къыщызэ1уахащ.