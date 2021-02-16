Радио КБР 18.00 kab – 2021.02.16

— КъБ-м и 1этащхьэ К1уэк1уэ Казбек республикэм и Правительствэм и унэм нобэ щы1ущ1ащ Федерацэмк1э Советым хэт Карелин Александррэ Урысейм бэнэк1э спортымк1э федерацэм и президент Мамиашвили Михаилрэ— Олимп чемпионхэр Шэджэм алыдж-урым бэнэк1эм щыхуагъасэ спортзалым еблэгъащ. (Уэдыжь Хьэсанш- Шэджэм районым щ1ып1э самоуправленэмк1э Советым и тхьэмадэ).— КъБ-м иужь жэщ-махуэм коронавирус уз зэрыц1алэр япкърыту щ1эуэ ц1ыху 78-рэ къахутащ.— Налшык къалэ округым транспорт исхэм, апхуэдэуи лъэсырык1уэхэм я шынагъуэншагъэм папщ1э гъуэгум пшахъуэрэ шыгъурэ зыхэлъу трак1утэ.