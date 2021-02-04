Радио КБР 18.00 kab – 2021.02.04
— Республикэм и еджап1эхэм дистанционнэ технологиехэр къагъэсэбэпу егъэджэныгъэр къызэрызэрагъэпэщам КъБ-м и Парламентым щытепсэлъыхьащ.
— КъБ-м иужь жэщ-махуэм коронавирус уз зэрыц1алэр япкърыту щ1эуэ ц1ыху 86-рэ къахутащ.
— Коронавирусым щыпэщ1эт лъэхъэнэм къриубыдэу КъБ-м и социальнэ лэжьак1уэхэм ахъшэу сом мелуан 63-м щ1игъу иратащ.
— Урысей тхыдэ зэгухьэныгъэм и зэ1ущ1эм видеоконференцсвязыр къигъэсэбэпу хэтащ Егоровэ Татьянэ.
— Нобэ лышх узым пэщ1этыным и дунейпсо махуэщ.