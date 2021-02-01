Радио КБР 18.00 kab – 2021.02.01
— УФ-м и Правительствэм и Тхьэмадэ мишустин Михаил 1э зыщ1идза унафэм ипкъ итк1э къэралым и щ1ыналъэхэмм милиардрэ милуанищэрэ хаут1ыпщынущ лышх узыр и чэзууэ къэзыхутэ дохутырхэм иратын папщ1э.
— Урысейм хабзэщ1эхэм лэжьэн щыщ1адзэ.
— Февралым и зым щегъэжьауэ лэжьэну хабзэщ1эхэм щыщщ машынэ хьэлъэзешэхэм ят уасэр зэрыхуэхъуэм ехьэл1ари.
— Коронавирус уз зэрыц1алэр япкърыту КъБ-м иджыри ц1ыху 87-рэ къыщахутащ.
— 2021 гъэм ди республикэм видеокамеру 300м щ1игъу щагъэувынущ.
— Урыс драмэ театрым спектаклыщ1эм и лъэтеувэ щек1уэк1ащ.