Радио КБР 18.00 kab – 2020.12.28
— УФ-м экономикэ зыужьыныгъэмк1э министрым и япэ къуэдзэ Бабич Михаил КъБ-м лэжьыгъэ 1уэхук1э щы1ащ.
— К1уэк1уэ Казбекрэ Бабич Михаилрэ 1уащхьэмхуэлъапэ лъэрыжэ гъуэгущ1э къыщызэ1уахащ.
— Лъэпкъ проектхэм я ф1ыгъэк1э республикэм псымк1э гугъехь здэщы1э къуажэхэм я бжыгъэр нэхъ мащ1э хъуащ.
— Ковид 19 вирусыр къеуэл1ауэ республикэм иужьрей жэщ махуэм иджыри ц1ыху 104 къыщахутащ.
— Роспотребнадорым и къудамэу КъБ-м щы1эм ц1ыхубэм ягу къегъэк1ыж зэрызэхуэсакъыжын хуей 1эмалхэр.
— Мэзкуурэ Налшыкрэ зэпызыщ1э кхъухьлъатэхэр иджы тхьэмахуэм къриубыдэу 4 лъэтэнущ.