Радио КБР 18.00 kab – 2020.12.16
— КъБ-м иужь жэщ-махуэм коронавирус уз зэрыц1алэр япкърыту щ1эуэ ц1ыхуи 100 къахутащ.
— Зи тхьэмбыл узхэр зэрагъэбауэ кислород концентратору 5 республикэ клиникэ сымаджэщым къы1эрыхьащ.
— «Къэбэрдей-Балъкъэр 100» жыхуи1э Урысейпсо кинофестивалым хиубыдэу актер 1эзагъэм щыхуагъасэ мастер-классхэр, артист ц1эры1уэхэм щахуэзэ зэ1ущ1эхэр нобэ щы1эщ. (Мэремыкъуэ Элеонорэ – КъБ-м щэнхабзэмк1э и министерствэм и лэжьак1уэ).
— РСФСР-м гъуазджэхэмк1э щ1ыхь зи1э и лэжьак1уэ Шортэн Аскэрбий нобэ къыщалъхуа махуэщ. (БакIуу Хъанджэрий — филологие щ1эныгъэхэм я доктор, профессор).