Радио КБР 18.00 kab – 2020.12.15
— УФ-м щ1ыуэпсхэр хъумэнымрэ экологиемк1э и министерствэм иригъэк1уэк1а зэ1ущ1эм видеоконференцсвязыр къигъэсэбэпу хэтащ КъБ-м и 1этащхьэ К1уэк1уэ Казбек.
— Кавказ Ищхъэрэ щ1ыналъэм иужь жэщ-махуэм коронавирус уз зэрыц1алэр япкърыту щ1эуэ ц1ыху 893-рэ къахутащ.
— Нобэ декабрым и 15-р зи лэжьыгъэм пэрыту хэк1уэда журналистхэм я фэеплъ махуэщ.
— Декабрым и 15-р щ1эныгъэм, ди лъэпкъ щэнхабзэм хэлъхьэныгъэ хуэзыщ1а ди лъэпкъэгъу куэд дунейм къыщытехьа махуэщ.
— «Къэбэрдей-Балъкъэр 100» жыхуи1э Урысейпсо кинофестивалыр дакъикъэ бжыгъэ дэк1мэ Налшык къыщызэ1уахынущ.