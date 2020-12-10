Радио КБР 18.00 kab – 2020.12.10

— Хъыбар гущ1ыхьэ къыт1эрыхьащ и ныбжьыр илъэс 93 иту дунейм ехыжащ КЪБКъУ-м и профессор, филология щ1эныгъэхэм я кандидат бзэ щ1эныгъэл1, егъэджак1уэ Иуаныкъуэ Нурби Рашид и къуэр— Ковид 19 вирусыр къеуэл1ауэ республикэм иужьрей жэщ махуэм иджыри ц1ыху 101 къыщахутащ.— КъБКъУ-м медицинэмк1э къэрал зэхуаку щ1эныгъэ практикэ конферец щек1уэк1ащ.— КъБКъУ-м декабрым и 16-17 махуэхэм къэралзахуаку щ1эныгъэ практикэ конференц щек1уэк1ынущ Каваказым щыпсэу лъэпкъхэм я зыужьык1эм, экономикэм, щы1эк1эм, политикэ зэхущытык1эм теухуауэ.— Республикэм щы1э сабий сымаджэщым ивл 1эмыпсымэу тху къа1эрыхьэнущ.— Къызэрымык1уэ щытык1эхэм папщ1э КъБ-м иджы телефоныщ1э щолажьэ.