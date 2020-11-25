Радио КБР 18.00 kab – 2020.11.25

— Коронавирус уз зэрыц1алэм земыгъэубгъуным елэжьу къэрал Советым хэт гупым и зэ1ущ1э нобэ щы1ащ— Коронавирус къызэуэл1ахэм зыхуэныкъуэ хущхъуэ къа1эрыхьэн папщ1э республикэм сом мелуан 32-рэ федеральнэ мылъкуу къыхуаут1ыпщащ.— КъБ-м иужь жэщ-махуэм коронавирус уз зэрыц1алэр япкърыту щ1эуэ ц1ыху 88-рэ къахутащ.— КъБ-м и журналистхэм я зэгухьэныгъэм 2020 гъэм зэф1агъэк1а лэжьыгъэр щызэхалъхьэж, илъэс къак1уэ зэлэжьыну я мурадхэр щаубзыху зэ1ущ1э щы1ащ.— 1уащхьэмахуэ курортым метр мини 3-м щ1игъу зи лъагагъ щ1ып1эм и деж мазэ дызыхуэк1уэм бгы лыжэ трассэ къыщызэ1уахыну я мурадщ.