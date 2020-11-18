Радио КБР 18.00 kab – 2020.11.18
— КъБ-м и унафэщ1 К1уэк1уэ Казбек куей тхьэмадэхэм зэ1ущ1э ядригъэк1уак1ащ щ1ыналъэм щыщ1э щытык1эм, лэжьыгъэ зэф1агъэк1ахэмрэ къапэщылъхэмрэ теухуауэ.
— Щ1ыналъэ тхьэмадэ К1уэк1уэ Казбек 1ущ1ащ 1уащхьэмахуэлъапэ щы1э бгылъэпц1ий комбинатым и генеральнэ унафэщ1 Ушаков Игорь.
— УФ-м и премьер министр Мишустин Михайл 1э щ1идзащ щ1анлъэхэм милиард 62 сабий ахъшэу хуат1ыпщын папщ1э.
— Ковид 19 вирусыр къеуэл1ауэ республикэм иужьрей жэщ махуэм иджыри ц1ыху 90 къыщахутащ.
— Мы махуэхэм КъБ-м уэс къыщесыну, 1умыл къыщехыну хъыбар дагъащ1э гидрометеорологхэм.