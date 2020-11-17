Радио КБР 18.00 kab – 2020.11.17

— УФ-м и премьер министр Мишустин Михайл 1э щ1идзащ щ1анлъэхэм милиард 62 сабий ахъшэу хуат1ыпщын папщ1э— Ковид 19 вирусыр къеуэл1ауэ республикэм иужьрей жэщ махуэм иджыри ц1ыху 89 къыщахутащ.— КъБКъУ-м и лэжьыгъэр онлайн жыпхъэм тохьэ.— Интерпрофстат зыми емыпха эксперт статистика 1уэхущ1ап1эм урысейпсо зэпеуэ иригъэк1уэк1ам КъБКъУ-р пашэхэм ящыщ щыхъуащ.— Пщэдей ГИБДД-м и лэжьак1уэхэм жылагъуэ транспортхэр къапщытэнущ— Ноябрым и 17-20 махуэхэм КъБ-м уэс къыщесыну, 1умыл къыщехыну хъыбар дагъащ1э гидрометеорологхэм.