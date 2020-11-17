Радио КБР 18.00 kab – 2020.11.17
— УФ-м и премьер министр Мишустин Михайл 1э щ1идзащ щ1анлъэхэм милиард 62 сабий ахъшэу хуат1ыпщын папщ1э.
— Ковид 19 вирусыр къеуэл1ауэ республикэм иужьрей жэщ махуэм иджыри ц1ыху 89 къыщахутащ.
— КъБКъУ-м и лэжьыгъэр онлайн жыпхъэм тохьэ.
— Интерпрофстат зыми емыпха эксперт статистика 1уэхущ1ап1эм урысейпсо зэпеуэ иригъэк1уэк1ам КъБКъУ-р пашэхэм ящыщ щыхъуащ.
— Пщэдей ГИБДД-м и лэжьак1уэхэм жылагъуэ транспортхэр къапщытэнущ
— Ноябрым и 17-20 махуэхэм КъБ-м уэс къыщесыну, 1умыл къыщехыну хъыбар дагъащ1э гидрометеорологхэм.