Радио КБР 18.00 kab – 2020.11.02
— Медицинэ 1уэхущ1ап1эхэр коронавирус къызэуэл1ахэр къызэрапщытэ 1эмэпсымэхэмк1э къызэгъэпэщыным къэралым мылъку хухех.
— КъБ-м иужь жэщ-махуэм коронавирус уз зэрыц1алэр япкърыту щ1эуэ ц1ыху 86-рэ къахутащ.
— УФ-м и премьер-министр Мишустин Михаил «Курорт Эльбрус» предприятием и акцэхэр псори къэрал мылъкум хагъэхьэну пщэрылъ ящищ1ащ.
— УФ-м, КъБ-м гъуазджэхэмк1э щ1ыхь зи1э и лэжьак1уэ, Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал филармонием и унафэщ1у лэжьа, композитор Молэ Владимир нобэ и юбилейщ.
— 1998-2007 гъэхэм республикэм и прокурору лэжьа Чэт Юрий хьэлъэу сымэджа иужь дунейм ехыжащ.
— «Тэфи-регион» теленэтынхэм я Урысейпсо зэпеуэм и финал ныкъуэр Налшык щок1уэк1.