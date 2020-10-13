Радио КБР 18.00 kab – 2020.10.13
— 2005 гъэм жэпуэгъуэм и 13-м хэк1уэда хабзэхъумэхэм теухуа фэеплъ пэк1у нобэ Налшык щек1уэк1ащ.
— КъБ-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек видеоконференцсвязыр къигъэсэбэпу терроризмым пэщ1эт лъэпкъ комитетым и зэ1ущ1эм и лэжьыгъэм хэтащ.
— КъБ-м иужь жэщ-махуэм коронавирус уз зэрыц1алэр япкърыту щ1эуэ ц1ыху 80 къахутащ.
— Ц1ыхухэм я шынагъуэншагъэм папщ1э зи гъащ1эр зыта хабзэхъумэхэр ягу къыщагъэк1ыж Iуэхугъуэхэр гъэ къэс щрагъэк1уэк1 Лашынкъей жылагъуэм. (ДыщэкI Марие – КъБ-м и цIыхубэ егъэджакIуэ).