Радио КБР 18.00 kab – 2020.08.27

— КъБ-м и унафэщ1 К1уэк1уэ Казбек видео зэпыщ1эныгъэк1э куей, къалэ администрацэхэм я тхьэмадэхэм зэ1ущ1э ядригъэк1уэк1ащ.— «Кином и жэщ» урысейпсо 1уэхугъуэр къоблагъэ. Ар ди1ыгъынущ щэнхабзэмк1э республикэ министерствэми.— Машыкъуэ щ1алэгъуалэ форумым проект нэхъыф1хэр къыщыхахащ.— Гериатрическэ центрым лэжьэжын щ1идзащ.— Демография лъэпкъ проектым ипкъ итк1э Шэджэм къалэ сабий садыщ1э щаухуэр ик1эм нагъэс.— Анэ капиталым теухуауэ пенсэ фондым ц1ыхубэм хъыбар ирегъащ1э иджыр ар сабийхэм я егъэджэныгъэм тебгъэк1уэдэнуи хуитыныгъэ зэрыщы1эмк1э.