Радио КБР 18.00 kab – 2020.08.27
— КъБ-м и унафэщ1 К1уэк1уэ Казбек видео зэпыщ1эныгъэк1э куей, къалэ администрацэхэм я тхьэмадэхэм зэ1ущ1э ядригъэк1уэк1ащ.
— «Кином и жэщ» урысейпсо 1уэхугъуэр къоблагъэ. Ар ди1ыгъынущ щэнхабзэмк1э республикэ министерствэми.
— Машыкъуэ щ1алэгъуалэ форумым проект нэхъыф1хэр къыщыхахащ.
— Гериатрическэ центрым лэжьэжын щ1идзащ.
— Демография лъэпкъ проектым ипкъ итк1э Шэджэм къалэ сабий садыщ1э щаухуэр ик1эм нагъэс.
— Анэ капиталым теухуауэ пенсэ фондым ц1ыхубэм хъыбар ирегъащ1э иджыр ар сабийхэм я егъэджэныгъэм тебгъэк1уэдэнуи хуитыныгъэ зэрыщы1эмк1э.