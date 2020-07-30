Радио КБР 18.00 kab – 2020.07.30

— Хъыбар гущ1ыхьэ къыт1эрыхьащ и ныбжьыр илъэс 89 –м иту дунейм ехажащ КъБ-м гъуазджэхэмк1э щ1ыхь зи1э и лэжьак1уэ, гъуазджэмрэ литературэмк1э КъБ-ми къэрал премием и лауреат Аттаев Анатолий.— КъБ-м и унафэщ1 К1уэк1уэ Казбек видео зэпыщ1эныгъэк1э Правительствэм и зэ1ущ1э иригъэк1уэк1ащ гъэ еджэгъуэщ1эм зэрызыхуагъэхьэзырым теухуауэ.— Пщэдей мусульмэну дунейпсом тетым ягъэлъап1э Къурмэн Хьид махуэ лъап1эр.— Узыншагъэр хъумэнымк1э министерствэм зэпеуэ щек1уэк1ащ абы къыщыхахащ щ1ыналъэм и перенатальнэ центрым, наркологическэ, онкологическэ диспансерхэм я унафэщ1 ящ1ынухэр.— Тэрч куейм Дейскэ – Курп ипщэ я зэхуаку дэлъ автомобиль гъуэгур зыхуей хуагъазэ.