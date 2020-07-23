Радио КБР 18.00 kab – 2020.07.23
— КъБ-м и Тхьэмадэ К1уэк1уэ Казбек 1э зыщ1идза унафэм ипкъ итк1э июлым и 23 щыщ1эдзауэ щ1ыналъэм 1уэхущ1ап1э щхьэхуэхэм я лэжьыгъэм пащэж.
— КъБ-м и унафэщ1 К1уэк1уэ Казбек куей тхьэмадэхэм зэ1ущ1э Прохладнэ куейм щадригъэк1уэк1ащ.
— Псэуп1э ухуэныгъэм папщ1э КъБ-м субсидие къратынущ федерал мылъкум къыхэк1ыу.
— КъБ-м щы1э сабий самджыщым диагностикэмк1э къудамэм мрт 1эмэпсыма1щ1э къа1эрыхьэнущ.
— КъБ-м мэкъумэш хозяйствэмк1э и министерствэм ц1ыхухэм хъыбар ярегъащ1э 1эщ гъэхъуным теухуауэ мэкъумэш производствэм зыщ1эгъэкъуэным хуэгъэза субсидиехэр зратынухэм я дэфтэрхэр къызэры1ахым.
— КъБ-м иужь жэщ-махуэм коронавирус уз зэрыц1алэр япкърыту ц1ыху 16 къахутащ.