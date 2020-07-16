Радио КБР 18.00 kab – 2020.07.16
— Социальнэ унэт1ыныгъэм епха лъэпкъ проектхэр республикэм зэрыщагъэзащ1эм теухуауэ Правительствэм и тхьэмадэ Мусуков Али и пашэу виедоконференц щы1ащ.
— КъБ-м 2020 гъэм социальнэ унэт1ыныгъэхэм теухуа щ1ыналъэ проектхэр гъэзэщ1эным ахъшэу сом меларди 4,5-рэ хухахынущ.
— Иджыри ц1ыху 40 къахутащ вирусыр къеуэл1ауэ.
— КъБ-м узыншагъэр хъумэнымк1э и министерствэм хъыбар къет иужь зэманым уз зэрыц1алэхэм ще1эзэу щыта республикэ сабий клиникэ сымаджэщыр зэхуащ1ыжауэ дезинфекцэ зэращ1ыр.
— 2020 гъэм социальнэ 1уэхутхьэбзэ ц1ыхухэм яхуэщ1энымк1э лэжьак1уэ нэхъыф1ыр къыщыхах Урысейпсо зэпеуэм и републикэ 1ыхьэ ек1уэк1ащ.
— Май районым гъатхэсэр къызэрырахьэл1эжым къыдэк1уэу мэкъумылэри ягъэхьэзыр.