Радио КБР 18.00 kab – 2020.05.15

— УФ-м и Президент Путин Владимир коронавирус зыпкърытхэм еIэзэ медицинэ лэжьакIуэхэм хущIагъу ахъшэр къаIэрыхьэным и нэIэ тригъэтынущ.— Эпидемиологие щытыкIэр тэмэммэ КъБ-м туризмым епхауэ лажьэ IуэхущIапIэхэм я лэжьыгъэр июлым щегъэжьауэ зытраублэжыну я мурадщ.— КъБ-м нобэрей махуэм ирихьэлIэу псори зэхэту коронавирус къызэуэлIахэр цIыху минрэ 619-рэ мэхъу.— «Социальнэ жыджэрагъым» хуэгъэза федеральнэ проектым теухуауэ.— «Музейхэм я жэщ» Iуэхугъуэр онлайн жыпхъэм иту пщэдей екIуэкIынущ.