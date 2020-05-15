Радио КБР 18.00 kab – 2020.05.15
— УФ-м и Президент Путин Владимир коронавирус зыпкърытхэм еIэзэ медицинэ лэжьакIуэхэм хущIагъу ахъшэр къаIэрыхьэным и нэIэ тригъэтынущ.
— Эпидемиологие щытыкIэр тэмэммэ КъБ-м туризмым епхауэ лажьэ IуэхущIапIэхэм я лэжьыгъэр июлым щегъэжьауэ зытраублэжыну я мурадщ.
— КъБ-м нобэрей махуэм ирихьэлIэу псори зэхэту коронавирус къызэуэлIахэр цIыху минрэ 619-рэ мэхъу.
— «Социальнэ жыджэрагъым» хуэгъэза федеральнэ проектым теухуауэ.
— «Музейхэм я жэщ» Iуэхугъуэр онлайн жыпхъэм иту пщэдей екIуэкIынущ.