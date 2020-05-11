Радио КБР 18.00 kab – 2020.05.11
— УФ-м и Президент Путин Владимир видеоконференцсвязыр къигъэсэбэпу къэралым и щIыналъэхэм я Iэтащхьэхэм нобэ зэIущIэ ядригъэкIуэкIащ.
— КъБ-м коронавирус уз зэрыцIалэр япкърыту иужь жэщ-махуэм къахутахэр цIыху 80 мэхъу.
— Прохладнэ къалэ округым, Прохладнэ районым я сымаджэщ нэхъыщхьэм уз зэрыцIалэхэм щеIэзэну къызыIуаха госпиталым нобэ щегъэжьауэ сымаджэхэр щIагъэгъуалъхьэ.
— ТекIуэныгъэ Иным и махуэшхуэм ирихьэлIэу Хэкур зыхъумэу хэкIуэдахэм я фэеплъхэм удз гъэгъахэр ягъэтIылъащ.

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Radio
Радио

Радио КБР 18.00 kab – 2020.05.11

— УФ-м и Президент Путин Владимир видеоконференцсвязыр къигъэсэбэпу къэралым и щIыналъэхэм я Iэтащхьэхэм нобэ зэIущIэ ядригъэкIуэкIащ.

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Radio
Радио

Радио КБР 18.00 bal – 2020.05.11

— Бюгюн Владимир Путинни Коронавирусха жораланган кенгеш бардыргъанды.

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Радио

Радио КБР 18.00 rus – 2020.05.11

— Решение о снятии ограничительных мер будут принимать главы регионов.

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