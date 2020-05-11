Радио КБР 18.00 kab – 2020.05.11

— УФ-м и Президент Путин Владимир видеоконференцсвязыр къигъэсэбэпу къэралым и щIыналъэхэм я Iэтащхьэхэм нобэ зэIущIэ ядригъэкIуэкIащ.— КъБ-м коронавирус уз зэрыцIалэр япкърыту иужь жэщ-махуэм къахутахэр цIыху 80 мэхъу.— Прохладнэ къалэ округым, Прохладнэ районым я сымаджэщ нэхъыщхьэм уз зэрыцIалэхэм щеIэзэну къызыIуаха госпиталым нобэ щегъэжьауэ сымаджэхэр щIагъэгъуалъхьэ.— ТекIуэныгъэ Иным и махуэшхуэм ирихьэлIэу Хэкур зыхъумэу хэкIуэдахэм я фэеплъхэм удз гъэгъахэр ягъэтIылъащ.