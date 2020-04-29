Радио КБР 18.00 kab – 2020.04.29
— Хъыбар гущ1ыхьэ къыт1эрыхьащ адыгэ жылагъуэ лэжьак1уэ ц1эры1уэ, кавказым ис лъэпкъхэм я конфедерацэм и тхьэмадэу илъэс куэдк1э лэжьа, щ1эныгъэл1, социалогия щ1эныгъэхэм я доктор, профессор Щэныбэ Юрий Мухьэмэд и къуэр И ныбжьыр илъэс 84 иту дунейм ехажащ.
— КъБ-м короновирусым земыгъэубгъунымк1э щы1э Оперативнэ штабым хъыбар дызэригъащ1эмк1э короновирус зи1эу къахутам и бжыгъэр 412 мэхъу республикэм щыхъуащ.
— Къэралым и Президент Путин Владимыр ц1ыхубэм захуигъазэу жи1ащ майм и 11 пщ1ондэ мылэжьэгъуэ махуэу зэригъэувыр.
— КъБ-м и унафэщ1 К1уэк1уэ Казбек иригъэк1уэк1а зэ1ущ1эм правительствэм унафэ хуищ1ащ роспотребнадзорым и чэнджэщхэр къалъытауэ зы лэжьыгъэм пызыщэж хъуну 1уэхущ1ап1эхэр къагъэнэ1уэну.
— КъБ-м и Парламентым унафэ къищтащ хьэрычэтыщ1эхэм ят налогыр гъэмэщ1эным теухуауэ.
-Налшык маф1эс къыщыхъуащ.