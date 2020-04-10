Радио КБР 18.00 kab – 2020.04.10
— КъБ-м короновирусым земыгъэубгъунымк1э щы1э Оперативнэ штабым хъыбар дызэригъащ1эмк1э иджыри ц1ыхуипл1ым короновирус я1эу республикэм къыщахутащ.
— КъБ-м узыншагъэр хъумэнымк1э и министр Къалэбатэ Рустам зэрыжи1эмк1э короновирус зи1э сымаджэу 50 зыщ1эхуэн сымаджэщ республикэм къыщызэ1уахащ.
— КъБ-м и Правительствэм и унафэщ1 Мусуков Алий 1э зыщ1идза унафэм ипкъ итк1э короновирус къызэузэхэм дэлажьэ дохутырхэр я унэ мык1уэжу республикэм и зыгъэпсэхуп1э хьэщ1эщхэм щ1агъэлъынущ, зыщагъэпсэхунущ.
— КъБ-м и унафэщ1 К1уэк1уэ Казбек 1э зыщ1идза унафэм ипкъ итк1э республикэм егъэджэныгъэмк1э щ1эныгъэмрэ щ1алэгъуалэ политикэмк1э министр къулыкъур п1алъэк1э игъэзэщ1эну ягъэуващ Езауэ Анзор Къылышбий и къуэр.
— 2020 гъэм къриубыдэу КъБ-м гъуэгу км 95-м нэс зыхуей хуагъэзэнущ.