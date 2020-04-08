Радио КБР 18.00 kab – 2020.04.08
— КъБ-м иджыри ц1ыхуипщ1ым короновирус я1эу къыщахутащ.
— КъБ-м унафэщ1 К1уэк1уэ Казбек видео зэпыщ1эныгъэк1э УФ-м транспортымк1э министр Дитрих Евгений епсэлъащ.
— КъБ-м и Правительствэм республикэ экономикэр зэп1эзэрыту щытын папщ1э 1уэху еплъык1э зыбжанэ утыку кърилъхьащ.
— Унэм щ1эсхэр трагъэуну инстаграмым и1э 1эмалхэр къагъэсэбэпури ди артистхэм концертхэр ирагъэк1уэк1 ц1ыхубэр трагъэу ик1и къыхураджэ дохутырхэм я чэнджэщ, республикэм къэралым щащ1 унафэхэм тетыну.