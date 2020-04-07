Радио КБР 18.00 kab – 2020.04.07
— Нобэ илъэс 80 ирокъу УФ-м щ1ыхь зи1э и лэжьак1уэ, тхак1уэ, журналист Мэзыхьэ Борис.
— Оперативнэ штабым хъыбар дызэригъащ1эмк1э республикэм короновирус къызэузыу иджыри ц1ыхуитху къыщахутащ.
— КъБ-м и Правительствэм республикэ экономикэр зэп1эзэрыту щытын папщ1э 1уэху еплъык1э зыбжанэ утыку кърилъхьащ.
— Россельхозбанкыр график щхьэхуэ тету лэжьэнущ.
— Унэм щ1эсхэр трагъэуну инстаграмым и1э 1эмалхэр къагъэсэбэпури ди артистхэм концертхэр ирагъэк1уэк1 ц1ыхубэр трагъэу ик1и къыхураджэ дохутырхэм я чэнджэщ, республикэм къэралым щащ1 унафэхэм тетыну