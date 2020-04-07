Радио КБР 18.00 kab – 2020.04.07

— Нобэ илъэс 80 ирокъу УФ-м щ1ыхь зи1э и лэжьак1уэ, тхак1уэ, журналист Мэзыхьэ Борис.— Оперативнэ штабым хъыбар дызэригъащ1эмк1э республикэм короновирус къызэузыу иджыри ц1ыхуитху къыщахутащ.— КъБ-м и Правительствэм республикэ экономикэр зэп1эзэрыту щытын папщ1э 1уэху еплъык1э зыбжанэ утыку кърилъхьащ.— Россельхозбанкыр график щхьэхуэ тету лэжьэнущ.— Унэм щ1эсхэр трагъэуну инстаграмым и1э 1эмалхэр къагъэсэбэпури ди артистхэм концертхэр ирагъэк1уэк1 ц1ыхубэр трагъэу ик1и къыхураджэ дохутырхэм я чэнджэщ, республикэм къэралым щащ1 унафэхэм тетыну