Радио КБР 18.00 kab – 2020.04.03
— УФ-м и Президент Путин Владимир апрелым и 30 пщ1ондэ мылэжьэгъуэ махуэу игъэуващ, короновирусым зимыубгъун папщ1э.
— Путиным и къапсэлъэныгъэм иужь КъБ-м и унафэщ1 К1уэк1уэ Казбек республикэм щыпсэухэм захуигъэзащ.
— Оперативнэ штабым хъыбар дызэригъащ1эмк1э республикэм щытык1эм зыщихъуэжакъым, уз зи1эу къагъуэта щы1экъым.
— КъБ-м и хьэрычэтыщ1эхэм республикэм и дохутырхэм зыщ1агъэкъуэну хьэзырщ.
— Карантиныр ек1уэк1ыху Хэку зауэшхуэм и ветеранхэм, нэхъыжьы1уэу унэм къыщ1эк1 мыхъухэм, зи узыншагъэм сэкъат зи1эхэм, унагъуэ хуэмыщ1эхэм нэхъыбэу зыхуэныкъуэн ерыскъы хэк1хэмк1э республикэ хьэрычэтыщ1эхэм зыщ1агъэкъуэну мурад ящ1ащ.
— Унэм щ1эсхэр трагъэуну инстаграмым и1э 1эмалхэр къагъэсэбэпури ди артистхэм концертхэр ирагъэк1уэк1 ц1ыхубэр трагъэу ик1и къыхураджэ дохутырхэм я чэнджэщ, республикэм къэралым щащ1 унафэхэм тетыну.