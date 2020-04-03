Радио КБР 18.00 kab – 2020.04.03

— УФ-м и Президент Путин Владимир апрелым и 30 пщ1ондэ мылэжьэгъуэ махуэу игъэуващ, короновирусым зимыубгъун папщ1э.— Путиным и къапсэлъэныгъэм иужь КъБ-м и унафэщ1 К1уэк1уэ Казбек республикэм щыпсэухэм захуигъэзащ.— Оперативнэ штабым хъыбар дызэригъащ1эмк1э республикэм щытык1эм зыщихъуэжакъым, уз зи1эу къагъуэта щы1экъым.— КъБ-м и хьэрычэтыщ1эхэм республикэм и дохутырхэм зыщ1агъэкъуэну хьэзырщ.— Карантиныр ек1уэк1ыху Хэку зауэшхуэм и ветеранхэм, нэхъыжьы1уэу унэм къыщ1эк1 мыхъухэм, зи узыншагъэм сэкъат зи1эхэм, унагъуэ хуэмыщ1эхэм нэхъыбэу зыхуэныкъуэн ерыскъы хэк1хэмк1э республикэ хьэрычэтыщ1эхэм зыщ1агъэкъуэну мурад ящ1ащ.— Унэм щ1эсхэр трагъэуну инстаграмым и1э 1эмалхэр къагъэсэбэпури ди артистхэм концертхэр ирагъэк1уэк1 ц1ыхубэр трагъэу ик1и къыхураджэ дохутырхэм я чэнджэщ, республикэм къэралым щащ1 унафэхэм тетыну.