Радио КБР 18.00 kab – 2020.03.20

— УФ-м и премьер-министр Мишустин Михаил жи1ащ къэралым и щ1эныгъэл1хэм коронавирусым зэрыпэщ1этын препарату 6 къызэрыхалъхьар.

— КъБ-м сабийхэм я хуитыныгъэхэмк1э уполномоченнэу ягъэуващ Л1ын Светланэ.

— Уз зэрыц1алэм теухуауэ фызыщ1эупщ1эн щы1эмэ КъБ-м узыншагъэр хъумэнымк1э и министерствэм и Оперативнэ штабым зыхуэвгъазэ хъунущ.

— «Волонтер-медикхэм» зи ныбжь хэк1уэтахэм ядэ1эпыкъуну я мурадщ.

— Налшык Абхъазым и утыкум зэк1э жармык1э щрагъэк1уэк1ынукъым.

— Шэрэдж районым сабий зеиншэ, зи адэ-анэм я жьауэм щ1эмытыж ц1ыху зыбжанэм фэтэрыщ1эхэм я 1унк1ыбзэхэр иратыжащ.