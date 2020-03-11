Радио КБР 18.00 kab – 2020.03.11

— Къэралым и Конституцэм зэхъуэк1ыныгъэхэр хэлъхьэным теухуа законопроектым УФ-м и къэрал Думэм нобэ щыхэплъащ.— «Гъатхэм и макъхэр» жыхуи1э концерт мы дакъикъэхэм Налшык щыщ1едзэ.— КъБ-м къыбгъэдэк1хэр хэтынущ къэрал зэхуаку турист гъэлъэгъуэныгъэм.— Адыгэ тхыбзэм и махуэ къэблагъэм и пэ къихуэу хамэ къэрал щыпсэу ди лъэпкъэгъу студентхэм я концерт КъБКъУ-м нобэ щек1уэк1ащ.— Кавказ Ищхъэрэр бийм щиубыда лъэхъэнэм зи узыншагъэм сэкъат и1эхэм къатехьауэ щыта лейр къызыхэщыж гъэлъэгъуэныгъэ Налшык щок1уэк1.