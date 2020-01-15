Радио КБР 18.00 kab — 2020.01.15
— «Урысейркъэраллъэрызехьэущытым и закъуэкъым, ат1э абы щыпсэу ц1ыхухэми апхуэдэхэхъуэрэ абы пэджэж гъащ1эрэ я1эн хуей- жи1ащ Путиным федерал зэхуэсымзахуигъэзащ.
— УФ-м и Правительствэр 1уагъэк1ащ.
— УФ-м зыхъумэжыныгъэмк1э министр Шойгу Сергей КъБ-м щыщспортсменкэ ц1эры1уэ Ласицкене – Кучина Мария капитан ц1эр къыхуигъэфэщащ
— Республикэм рейд щок1уэк1сабийхэр къызэрешэк1ын хуей хабзэм к1элъыплъу.
— Нобэ Ткаченко и ц1эр зезыхьэмузеймсурэттехЖуртХьэсэн и лэжьыгъэхэм и гъэлъэгъуэныгъэ къызэ1уахащ.
— «Си хабзэухуэжэрдэм» зэпеэур ирегъэк1уэк1 КъБмПарламентым.