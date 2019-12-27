Радио КБР 18.00 kab — 2019.12.27

— КъБ-м и къэрал премиехэр щ1эныгъэ, техникэ, литературэ, искусствэ унэт1ыныгъэхэмк1эзыхуагъэфащэхэм теухуа Указхэм 1э щ1идзащ КъБ-м и 1этащхьэ К1уэк1уэ Казбек.— Кавказ литературоведением хэлъхьэныгъэшхуэ хуэзыщ1а, КъБ-м щ1эныгъэхэмк1э щ1ыхь зи1э и лэжьак1уэ Хьэк1уащэ Андрей нобэ и юбилейщ. (Борсэ Джульетэ – Налшык дэт къэрал лъэпкъ библиотекэм и лэжьак1уэ).— ИлъэсыщIэ къэблагъэм теухуа зэхыхьэхэр Бахъсэн щок1уэк1. (Бэч Альберт – Бахъсэн къалэ округ администрацэм щэнхабзэмк1э отделым и унафэщ1).