Радио КБР 18.00 kab — 2019.12.26
— КъБ-м и 1этащхьэ К1уэк1уэ Казбек хэтщ къэрал Советым и зэ1ущ1эм.
— КъБ-м и МВД-м и лэжьак1уэ зи къулыкъу пэрыту хэк1уэдахэм я сабийхэм Илъэсыщ1э къэблагъэмк1э ехъуэхъуащ.
— КъБ-р къэрал телерадиокомпанием и хорым и дирижер нэхъыщхьэу щыта, КъБАССР-м гъуазджэхэмк1э щ1ыхь зи1э и лэжьак1уэ Мыз Борис нобэ къыщалъхуа махуэщ. (ЩIыгъуэн Суфьян – Музыкэмк1э къэрал театрым и артист).
— КъБ-м и Жылагъуэ Палатэм щагъэлъэп1ащ зи узыншагъэм сэкъат и1э, сабий зеиншэхэм драгъэк1уэк1а зэпеуэм щытек1уахэр.
— Шахматымк1э Урысейпсо чемпионатым я зэф1эк1 къыщагъэлъэгъуащ ди республикэм и колониехэм тезыр щезыхьэк1хэм.