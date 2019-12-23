Радио КБР 18.00 kab — 2019.12.23

— «Егъэджэныгъэ» лъэпкъ проектым ипкъ итк1э республикэм и егъэджэныгъэ 1уэхущ1ап1эу 3-м федеральнэ грантхэр къа1эрыхьащ.— Нобэ Налшык къыщызэ1уахащ скульптор Тхьэзэплъыж Руслан, сурэтыщ1, арджэн щ1ыным елэжь Мэзло Руслан, сурэтыщ1, упщ1э щ1ыным елэжь Хъэлилэ Миланэ сымэ я 1эдакъэщ1эк1хэм я гъэлъэгъуэныгъэ.— Налшык и псей нэхъыщхьэри мы зыгъэпсэхугъуэ махуэхэм къызэ1уахащ.— КъБ-м ик1ыу сабий 36 къэралым щагъэув псей нэхъыщхьэм иращ1эк1ыну илъэсыщ1э гуф1эгъуэм хэтыну нобэ ирагъэжьахэщ.— 2020-2030 гъэхэм Налшык Хьэт1охъущокъуэм и жыг хадэр зэрырагъэф1эк1уэным и концепцэр къыхалъхьащ.— Налышк къат куэду зэтет унэ пщ1ант1эхэм иджыблагъэ спорт джэгуп1эу пл1ы къыщызэ1уахащ.— «Автомобиль гъуэгу шынагъуэншэ» проектым хиубыдэу Налшык и уэрамхэр ремонт ящ1.